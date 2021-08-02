МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский экспортер газа — компания "Газпром" с 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища в странах Европы. В частности, следует из данных портала Gas Infrastructure Europe, закачка снизилась в крупнейшие хранилища регионы, которые используется поставщиком. В России подскочил спрос на коммерческую недвижимость

Речь идет о хранилищах Хайдах (Австрия), Реден (Германия) и Бергмеер (Нидерланды). По данным на утро 2 августа, хранилища, куда "Газпром" поставляет газ, заполнены на 20%, 9% и 16% соответственно.

За счет выходных дней, когда промышленность не работает и высвобождаются дополнительные объемы сырья, закачка газа в хранилища растет.

Напомним, что в газовых хранилищах Европы сейчас наблюдается острый дефицит газа. Эта ситуация после холодной зимы осложнилась очень жарким летом: восстановление запасов газа идет медленнее, чем планировалось. Сложности возникли еще и из-за дефицита сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

Это подтолкнуло цены на газ в июле на европейском рынке к отметкам выше 500 долларов за тысячу кубов.

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