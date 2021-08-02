МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в июле выросла на 0,3% в месячном выражении — до 10,461 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ. "Газпром" сократил закачку газа в крупные хранилища Европы

В то же время в годовом выражении показатель вырос на 11,5%.

ОПЕК+ на заседании в июле достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства. Это позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.