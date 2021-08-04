МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Процесс ускоренной догазификации для граждан должен быть максимально простым и незабюрократизированным, чтобы люди смогли получить газ как можно скорее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Процесс догазификации необходимо максимально дебюрократизировать. Наша задача состоит в том, чтобы люди могли получить доступ к газу без излишних формальностей и в короткие сроки", — отметил на заседании федерального штаба по газификации вице-премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства. Не расплатитесь. Что будет с ценами на газ для Европы

Новак напомнил, что после подачи заявки и подведения газа к участку у граждан должна быть возможность провести газ и на самом участке, то есть получить комплексную услугу по подведению газа прямо до плиты. "Эту работу мы должны активизировать, так как заявки на подключение поступают в непрерывном режиме", — подчеркнул вице-премьер.

По сообщению правительства, в ходе заседания штаба была рассмотрена текущая работа субъектов РФ с заявками граждан, результаты инвентаризации нуждающихся в газе домовладений, а также графики социальной газификации по населённым пунктам ряда регионов до конца 2022 года.

Правительство уже приняло ряд поправок в законодательство, например, утвердило ООО "Газпром газификация" в качестве единого оператора газификации в 67 субъектах РФ.

Правительство в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.

Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

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