МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Группа "Газпром", в которую входит в частности "Газпром межрегионгаз", Газпромбанк и его электронная торговая площадка, запустила портал Единого оператора газификации, который будет работать с заявками граждан на догазификацию, сообщила пресс-служба банка. Время платить. Газовый дефицит в Европе усугубляется

Портал находится по адресу connectgas.ru. Пока что сайт доступен только со стационарных компьютеров, мобильная версия начнет работу 1 сентября.

"Запуск портала Единого оператора газификации – важный этап реализации программы ускоренной газификации, – задачи, которую поставил перед нами президент России. Уже сейчас электронный сервис располагает необходимым функционалом для быстрой и удобной подачи заявки от физлиц", – отметил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в релизе компании.

Через сайт можно будет направить заявку на подключение частных домов к сетям газоснабжения. Статус заявления можно отследить в "Личном кабинете", там же есть список документов, необходимых для заключения договора о присоединении к сети. Пользователям также доступны ответы на тему подключения к газу в ускоренном порядке. Заявку на догазификацию также можно будет подать через портал госуслуг или МФЦ.

"Планируется, что граждане России смогут подавать заявки на газификацию несколькими способами. Вне зависимости от способа подачи портал будет аккумулировать все заявки и направлен стать надежным источником информации для Единого оператора газификации", – подчеркнул исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

Правительство в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.

Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

Читайте также:

"Газпром" против поляков: главная битва за "Северный поток-2" впереди