МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. До полного окончания строительных работ газопровода "Северный поток-2" остаются считанные недели, и договоренность США и Германии никак не повлияет на их темпы, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", — сказал Нечаев в интервью газете "Известия".

Посол отметил, что для России соглашение Вашингтона и Берлина по "Северному потоку-2" никаких конкретных обязательств не несет. "Прежде всего необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон", — уточнил он.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран. Россия возобновляет полеты на египетские курорты

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

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