МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основная причина высоких цен на газ в Европе — отсутствие нужных объемов сжиженного природного газа, а авария на заводе "Газпрома" в ЯНАО повлияла на цены лишь краткосрочно, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Ключевая причина высоких цен в Европе заключается… в том, что на европейский рынок газа, который европейцы оценивали как очень конкурентный, этим летом не пришли нужные объемы СПГ", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, важным фактором краткосрочного повышения европейских цен на газ, согласился эксперт, стала авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем. Также на рост цен, отметил Симонов, повлияли небольшие объемы газа в хранилищах и холодная зима, сменившаяся теплым летом. "При этом "отказ "Газпрома" от сверхлимитных объемов… стал дополнительным фактором, но не основным", — добавил он.

В начале августа стало известно, что "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стала бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал-Европа". Как пояснил "Газпром", пока он обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах. Спотовые цены на газ в Европе рекордно растут

"Если мы рассматриваем европейский рынок газа все-таки как рынок конкурентный, то снижению цен может способствовать исключительно использование всех возможных маршрутов… чем больше будет у производителей возможностей по доставке, тем они смогут активнее этим пользоваться", — также отметил он. Если "Газпром" использовал бы "Северный поток 2", то у компании была бы "гибкость с точки зрения объемов поставок, а самое главное, у него был бы маршрут, который позволил бы ему поставлять газ по гораздо более дешевому тарифу, он бы на этом экономил", — также сказал он.

Цены на газ в Европе продолжают расти. 11 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) приблизилась к 570 долларам за 1 тысячу кубометров и достигли очередного исторического максимума. Спотовые цены также растут. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" в среду достигала 542,1 доллара за 1 тысячу кубометров. Средняя в августе этого года спотовая цена составляет 511 долларов против среднего показателя в 89 долларов в августе прошлого года.