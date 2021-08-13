МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спецпосланник США по "Северному потоку-2" Амос Хохштейн, не теряет надежды на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу так называемый американский "газ свободы". Об этом сообщает ABC. В Киеве объяснили, как США могут "пиратски" остановить "Северный поток-2"

Как отмечает издание, "Хохштейн, несомненно, прибыв в Германию, будет под лупой смотреть на все события вокруг трубопровода".

По мнению газеты, советнику, которого СМИ неоднократно называли "убийцей Северного потока-2", придется оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с Германией. "Он должен будет защищать главу Белого дома от упреков Украины, <…> также придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу", — констатирует издание.

Отмечается, что сам Хохштейн всегда был ярым противником проекта и активно препятствовал строительству трубопровода во время президентства Дональда Трампа.

"Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее, с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем", — резюмировал автор публикации.