МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия преднамеренно вызвала дефицит газа, чтобы принудить европейские государства открыть газопровод "Северный поток-2", заявил журналист Вацлав Радзивинович в статье для Gazeta Wyborcza. Об этом пишет МК. Эксперт научила определять, правильно ли вам начислят пенсию

Публицист отметил, что "Газпром" перестал поставлять топливо на склады в Европе и сейчас выкачивает его из них "для нужд своих клиентов". По словам Радзивиновича, к этому привела авария на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе. но "не обошлось без политической подоплеки".

"Когда Европа начинает чувствовать газовый голод, на рынке возникает паника. Россияне, как никогда раньше, именно в летний период стали активно заполнять собственные подземные газовые склады", — говорится в публикации. При этом Россия готова к снижению поставок газа, потому что резкий рост цен на углеводороды позволит ей получить значительную прибыль.

"Следовательно, Россия в состоянии поставить европейцев перед выбором: или им придётся мёрзнуть зимой и платить втридорога или быстрее согласиться с эксплуатацией "Северного потока-2", чтобы не страдать от дефицита газа", — подытожил автор.

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