МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Если избранное осенью 2021 года правительство откажется от "Северного потока-2", то это будет гибелью Германии как "развитой промышленной страны", заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен в интервью "Известиям". Россиян предупредили, почему опасно гасить кредит досрочно

По словам политика, отказ Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики спровоцировал критическую ситуацию в немецкой энергетике.





"Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток — 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия", — добавил Мойтен. Если новое правительство страны возглавит партия "Зеленые", то кабмин может оказаться "настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию", утверждает сопредседатель АдГ.





"Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии", — подытожил он.

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