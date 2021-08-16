МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе могут снизиться после запуска "Северного потока 2" и наращивания поставок "Газпромом", такое мнение высказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Газпром" нарастил поставки в страны дальнего зарубежья на 21,5%

"Скорее всего, "Газпром" начнёт наращивать поставки после запуска "Северного потока 2", это должно остудить цены", — отметил он.

Цена газа в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, превысив 585 долларов за тысячу кубометров после решения "Газпрома" забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины. После объявления итогов аукциона стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала 586,3 доллара.

На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. Среди других причин изменения цен на газ, отмечал Маринченко ранее, снижение прокачки по трубопроводу Ямал-Европа, которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии. Обвиняющая "Газпром" Европа оказалась главной виновницей дорогого газа

"В дальнейшем, помимо запуска "Северного потока 2", снижению цен должно поспособствовать введение в эксплуатацию новых СПГ-мощностей в США и других странах, которые мы ожидаем в 2023-2025 годах. Высокие цены на газ также должны поспособствовать принятию инвестиционных решений по новым СПГ-проектам", — добавил Маринченко.

При этом нельзя исключить дальнейшего роста цен на газ, отметил эксперт. Ранее он подчеркивал, что цены будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.