МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. До завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир Путин.

"15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Путин также назвал заявления о том, что "СП-2" является политическим проектом, попыткой ввести в заблуждение. Трубопровод на 2 тыс. км короче, чем украинский.

Президент РФ понадеялся, что после ухода Меркель со своего поста сотрудничество с ФРГ сохранится в текущем объеме.

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