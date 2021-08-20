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2021
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Путин заявил о почти полном завершении "Северного потока-2"
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До завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир Путин. "15 километров... ПРАЙМ, 20.08.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. До завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент РФ Владимир Путин.
"15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Путин также назвал заявления о том, что "СП-2" является политическим проектом, попыткой ввести в заблуждение. Трубопровод на 2 тыс. км короче, чем украинский.
Президент РФ понадеялся, что после ухода Меркель со своего поста сотрудничество с ФРГ сохранится в текущем объеме.
Материал дополняется.