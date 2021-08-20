МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток-2" и договоренности с США по поводу этого проекта. Европейцам показали, сколько стоит дешевый газ на самом деле

"Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о "Северном потоке-2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", — сказала Меркель журналистам.

Она добавила, что в ходе встречи говорилось и о документе, заключенном между США и ФРГ, и о назначении спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее.

"Мы с президентом обсудили то, что Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа на Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать", — подчеркнула канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года.

Сообщается, что Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

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