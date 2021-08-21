МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, вводя новые санкции против "Северного потока 2", пытается тем самым укрепить свои внутриполитические позиции, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

"Это рассчитано в большой степени на внутреннюю политическую ситуацию в США, поскольку Байдена обвинили в том, что он все сдал и дал "зеленый свет" России. Единственное, что ему остается против российских компаний, — так или иначе какие-то санкции объявлять. Вот он это и делает. По всем фронтам он отступает, надо что-то демонстрировать", — сказал эксперт РИА Новости.

Позиция США заключается в том, чтобы так или иначе не благоприятствовать завершению этого проекта, указал Рогулев. "Поэтому вопрос санкций против российских компаний остается единственным возможным методом США негативно повлиять на этот проект. Я думаю, и в последующем они будут так или иначе ставить палки в колеса, потому что вопрос будет продолжать обсуждаться", — добавил собеседник агентства.

В пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.