МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что стороны обсудили проект "Северный поток 2", Киев видит в проекте "опасное геополитическое оружие" Кремля. В МИД России оценили новые санкции США против "Северного потока-2"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в Киеве.

"Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток 2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", — сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров, трансляция велась в Facebook офиса президента.

Президент Украины подчеркнул, что Киев не будет говорить о "Северном потоке 2" с точки зрения экономики, поскольку это вопрос политики и безопасности.

"Я считаю, что не замечать, что это оружие, мне кажется, неправильно. Говорить о "Северном потоке 2" как об экономике Украина точно не будет", — заявил он.

"И поэтому я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, когда "Северный поток 2" не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе. Мы видим, как они меняются, как они прыгают вверх. Поэтому, еще раз: это вопрос политический и безопасности", — сказал Зеленский.

Трубопровод "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он будет транспортировать газ от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".