МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский газовый проект "Северный поток — 2" может оказаться под санкциями со стороны стран Запада в случае, если Москва будет использовать его "в качестве оружия". С таким заявлением канцлер Германии Ангела Меркель выступила в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании завершена

Трансляция переговоров лидеров Украины и Германии шла в фейсбук-аккаунте офиса президента Украины.

Меркель особо подчеркнула, что Берлин понимает опасения Киева, связанные с "Северным потоком — 2" и "очень серьезно" к ним относится.

В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом. Использовать его как оружие или инструмент политического давления Кремль не намерен. Также Правительство РФ заявляло: договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия. И даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Тем не менее, как заявил по итогам переговоров Зеленский, Украина отказывается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики".

Ранее в воскресенье стало известно о достройке "Северного потока — 2" в водах Дании.