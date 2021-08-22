МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Судно "Фортуна" продолжит укладку труб "Северного потока 2" в водах Германии, следует из соответствующих извещений мореплавателям, опубликованных профильными германскими службами. Крайний срок завершения работ — 12 сентября. Меркель допустила введение санкций против "Северного потока — 2"

Ранее из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic стало известно, что баржа-трубоукладчик "Фортуна", работавшая над завершением укладки "Северного потока 2" в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией. Таким образом, судно завершило работы в Дании.

Согласно извещению мореплавателям Управления по водному сообщению и судоходству Германии, судно "Фортуна" будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 километров. Срок действия извещения — до 12 сентября включительно. Аналогичное извещение опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В нем указаны такие же координаты участка, на котором будет работать "Фортуна" в период до 12 сентября.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием Nord Stream 2 AG.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.