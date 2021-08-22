МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Завершение строительства "Северного потока-2" повысит предсказуемость поставок газа и цен на него на рынке Европы, будет способствовать снижению выбросов парниковых газов, прокомментировал РИА Новости руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов. Меркель допустила введение санкций против "Северного потока — 2"

Судно "Фортуна", покинувшее датские воды, продолжит укладку труб "Северного потока-2" в водах Германии, где планирует работать на участке протяженностью примерно 13-14 километров и завершить работы по достройке заключительного участка до 12 сентября, следует из соответствующих извещений мореплавателям, опубликованных профильными германскими службами.

"Строительство "Северного потока 2" выполнено с учетом современных технологий, что позволяет снижать выбросы при его транспортировке, в том числе за счет меньшего количества компрессорных станций", — отмечает Белоглазов.

"Кроме того, поставки через трубопровод позволяют обеспечивать большую предсказуемость цен и объемов для потребителей на рынке стран Европейского Союза, в том числе за счет того, что в структуре поставок "Газпрома" есть долгосрочные контракты. В то время, как поставки сжиженного природного газа в Европу зачастую зависят от премии на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона", — добавляет он. Акции "Газпрома" корректируются

Эксперт напоминает, что, в соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), единственное полезное ископаемое, доля которого увеличивается (Stated Policies Scenario) или сохраняется (Sustainable Development Scenario) в первичном энергобалансе мира – это природный газ.

"При сжигании единицы природного газа выбросы парниковых газов ниже, чем от потребления угля или нефти, что также обуславливает дополнительный спрос именно на это полезное ископаемое из-за повсеместного энергетического перехода в мире", — говорит эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.

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