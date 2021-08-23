МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа выросла за последний отчетный час почти в два раза, превысив показатели до аварии на Уренгойском заводе "Газпрома", произошедшей в начале августа, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Так, за период с 16.00 по 17.00 мск прокачка выросла до 2,7 миллиона кубометров в час, тогда как ранее она составляла около 1,5 миллиона кубометров в час и держалась на таком уровне три дня.

В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома". Возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены.

На фоне пожара поставки газа по газопроводу Ямал — Европа временно падали более чем вдвое. Так, 5 августа (в день инцидента) они сократились — с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка несколько увеличивалась, но затем снова снижалась до уровней, близких к показателям после аварии.