МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Москва не видит препятствий к завершению строительства "Северного потока 2", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В МИД назвали сроки завершения "Северного потока-2"

"Никаких препятствий к его завершению мы не видим, а дальше будет работа — я думаю, она тоже не займет много времени — по вводу в эксплуатацию. Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", — сказал дипломат.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом".

В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров по морю, "можно считать, что это близится к завершению".

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