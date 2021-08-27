БРЮССЕЛЬ, 27 авг — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз может столкнуться с недостатком поставок газа в зимние месяцы, если "Газпром" продолжит ограничивать поставки по украинскому маршруту и "Ямал-Европе" с учётом низких запасов в хранилищах, сказала РИА Новости старший газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова.

"Если "Газпром" продолжит ограничивать свои дополнительные бронирования мощностей на украинском маршруте при отсутствии (прокачки по — ред.) "Ямал-Европе", где пока забронированы лишь минимальные объемы на газовый год 2021/22, то Европа может столкнуться с нехваткой поставок в предстоящую зиму, усугубляемую рекордно низкими запасами в хранилищах и возможно небольшими объёмами поставок СПГ из-за высокого спроса в Азии", — сказала она.

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Как сообщалось ранее, в начале "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал — Европа". Как пояснила компания, пока она обеспечена мощностями для транспортировки газа в Европу и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.

После этого "Оператор ГТС Украины", который выставлял на аукцион допмощности, отметил, что "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов "Ямал — Европа" и "Северный поток".

ЦЕНЫ НА ПИКЕ

Газ на европейских хабах торгуется в районе исторических максимумов, напомнила Цыганкова. Одним из поддерживающих факторов является низкий уровень запасов в хранилищах на северо-западе Европы и огромная неопределенность в отношении российских поставок и сроков запуска "Северного потока 2", считает она. "Ъ": "Роснефть" просит разрешения на поставку газа в Европу

Тот факт, что "Газпром" не забронировал объемы прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа" на следующий год ни на годовых, ни на квартальных аукционах, создает дополнительный "бычий" риск, то есть риск повышения цен.

Впрочем, "Газпром" всё ещё может забронировать объемы на ежемесячной основе. В таком случае цена в начале зимнего сезона (октябрь 2021 года) будет во многом зависеть от того, получит ли рынок больше ясности о том, когда и в каких объемах может быть запущен "Северный поток 2" и сколько газа будет забронировано на октябрь по газопроводу "Ямал — Европа", считает эксперт.

"Мы ожидаем, что при больших объемах поставок через газопровод "Ямал — Европа" и запуске "Северного потока 2" будет оказано "медвежье" влияние на цены", — констатировала она.

ХРАНИЛИЩА ПОЧТИ НА ДНЕ

В настоящее время общий объем запасов газа в хранилищах в северо-западной Европе находится на рекордно низком уровне – около 58%. Предыдущий рекордный минимум был 69% в то же самое время в 2018 году. В прошлом году показатель составлял 90%, говорит аналитик.

"Низкие запасы делают рынок очень нестабильным, и это проявляется в виде высоких цен", — констатирует она.

Однако нужно разделять хранилища "Газпрома" и другие объекты, добавляет эксперт. На сегодняшний день запасы в "негазпромовских" хранилищах в северо-западной Европе заполнены на 67%. Это соответствует уровню 2018 года, но ниже показателей 2020 и 2019 голов. А вот запасы в хранилищах, контролируемых "Газпромом", заполнены лишь на 20%, что значительно ниже 2019 и 2020 годов.

"Рекордно низкие запасы в преддверии зимнего сезона стали важным "бычьим" фактором для европейского рынка, однако совокупное заполнение хранилищ, не контролируемых "Газпромом", по нашим оценкам, к началу зимнего сезона приблизится к 90%, что является относительно здоровым уровнем.

Из вышесказанного следует, что риски вокруг ситуации с хранилищами связаны, в основном, с "Газпромом", а ключевой риск для рынка в преддверии этой зимы — это когда и в каких объемах газопровод "Северный поток 2" начнет подачу газа в Европу", — сказала Цыганкова, отвечая на вопрос о ценах и рисках нехватки поставок.

В ОЖИДАНИИ ПОТОКА

"Скорее всего, "Северный поток 2" не запустится в работу раньше начала следующего года", — считает эксперт.

Несмотря на информацию о том, что 99% работ по второй нитке завершены, и полная готовность возможна к началу сентября, необходимо ещё, чтобы оператор газопровода прошёл сертификацию в германском регуляторе, который может рассматривать вопрос до четырёх месяцев, и, возможно, в Еврокомиссии — ещё максимум два месяца.

"В общей сложности процесс сертификации может занять шесть месяцев, начиная с июня (когда были поданы документы — ред.), поэтому мы ожидаем, что "Северный поток 2" может начать работу в начале следующего года, если все пройдет гладко", — сказала она.

ГАЗОВЫЕ РЕКИ

Новый газопровод "Северный поток 2" будет поставлять газ с огромного Бованенковского месторождения природного газа на севере России на полуострове Ямал, где сосредоточено в общей сложности около 4,9 триллионов кубометров запасов газа.

"В наличии имеются огромные запасы российского газа, которые могут быть доставлены в кратчайшие сроки… Поэтому мы считаем, что объем в 55 миллиардов кубометров (пропускная мощность "Северного потока 2" — ред.) возможен без сокращения поставок по другим маршрутам", — отметил эксперт.