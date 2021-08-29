МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Украинские политики и общественные деятели призвали президента США Джо Байдена остановить "Северный поток-2", сообщили РИА Новости.
В коллективном обращении, направленном Байдену, отмечается, что американский лидер обещал проводить жесткую политику в отношении РФ и "сделать все, чтобы остановить газопровод".
Авторы документа считают, что власти США обязаны изменить свою позицию, чтобы защитить Украину и ЕС от "влияния России".
"Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий", — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Атлантического Совета.