МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Украинские политики и общественные деятели призвали президента США Джо Байдена остановить "Северный поток-2", сообщили РИА Новости. Эксперты оценили вероятность продажи "Северного потока-2"

В коллективном обращении, направленном Байдену, отмечается, что американский лидер обещал проводить жесткую политику в отношении РФ и "сделать все, чтобы остановить газопровод".

Авторы документа считают, что власти США обязаны изменить свою позицию, чтобы защитить Украину и ЕС от "влияния России".

"Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий", — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Атлантического Совета. Зима отучит Европу сомневаться в «Северном потоке-2»

"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию. Общая мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Читайте также:

"Газпром экспорт" прекратил электронные продажи газа на 2022 год