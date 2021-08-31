МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пусконаладка первой нитки "Северного потока 2" почти завершена, "Газпром" прикладывает максимум усилий для запуска газопровода, сообщил в ходе телефонной конференции гендиректор "Газпром международные проекты центр 1" Александр Каримов.

"Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации. Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии, и для ввода уже ее в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке. Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток 2" запустить в эксплуатацию", — отметил он.