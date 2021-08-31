МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Возможный запуск экспортного газопровода "Северный поток 2" в 2021 году глобально не изменит объём экспорта газа "Газпрома", который ожидается на уровне 183 миллиардов кубометров, заявил в ходе телефонной конференции топ-менеджер компании. "Газпром" сообщил о завершении работ на первой нитке "Северного потока-2"

"Каким образом повлияет запуск "Северного потока 2". Коротко: цифра 183 в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной. Ранее опубликовали цифру о том, что мы теоретически допускаем, что до конца года 5,6 миллиарда кубометров … могут успеть пройти по "Северному потому 2", но глобально на годовой объем потенциальные изменения этой цифры не повлияют", — сказал топ-менеджер.

Ранее во вторник в "Газпроме" спрогнозировали, что экспорт газа компании в Европу в 2021 году вырастет на 6 миллиардов кубометров и достигнет 183 миллиардов.

Помимо этого, сообщается, что компания ожидает в 2021 году максимальной за последние 10 лет добычи газа компанией — более 510 миллиардов кубометров, а также роста экспорта газа в Европу до 183 миллиардов кубометров. Об этом сказал глава финансового департамента компании Александр Иванников.

В "Газпроме" также сообщили, что компания не обсуждает с производителями труб пересмотр контракта из-за цен на сталь. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин.

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