МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 27,11 копейки, до 86,3949 рубля, курс доллара — на 8,69 копейки, до 73,1912 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,98 копейки, составив 79,1329 рубля.

Сейчас курс евро растет к доллару после выхода ряда макроэкономических статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1818 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1807 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 110,31 иены за доллар со 110,02 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,65 пункта.

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