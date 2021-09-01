МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал от США гарантий вступления страны в НАТО после запуска газопровода "Северный поток-2", сообщили РИА Новости со ссылкой на материал Die Welt.

Как отметил Мельник, Украина выступает против проекта газопровода и призывает страны Запада проявить "новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", — заявил Мельник. Последняя попытка запретить "Северный поток-2"

Дипломат добавил, что Украина "видит угрозу" в реализации проекта газопровода и потребовал остановить газопровод, практически готовый к запуску.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.