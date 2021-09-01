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Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум по "Северному потоку-2"
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал от США гарантий вступления страны в НАТО после запуска газопровода "Северный поток-2", сообщили РИА Новости со ссылкой на материал... ПРАЙМ, 01.09.2021
северный поток - 2, украина, нато, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал от США гарантий вступления страны в НАТО после запуска газопровода "Северный поток-2", сообщили РИА Новости со ссылкой на материал Die Welt.
Как отметил Мельник, Украина выступает против проекта газопровода и призывает страны Запада проявить "новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".
"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", — заявил Мельник.
Дипломат добавил, что Украина "видит угрозу" в реализации проекта газопровода и потребовал остановить газопровод, практически готовый к запуску.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.