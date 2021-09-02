ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.

"Сегодня мы уже приступили к реализации программы, предусматривающей создание по России большой разветвленной сети криоАЗС и малотоннажных СПГ-заводов. Думаю, что в ближайшие годы все россияне и российские промышленные предприятия почувствуют на себе результаты этой работы", — сказал он.

Гудков отметил, что у газа в качестве моторного топлива есть высокий потенциал. Так, использование СПГ позволяет экономить потребителям на топливе порядка 30-45%.

"Кроме того, это на 25% снижает выбросы СО2, это тоже важный вклад в экологическую повестку. Лидером в этом отношении является Китай, там порядка 400 тысяч единиц техники работает на СПГ. У нас, конечно, все намного скромнее, и это огромный потенциальный рынок", — резюмировал он.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в 2020 году говорил, что компания планирует выстроить коридор из СПГ-заправок для автотранспорта от Санкт-Петербурга до Челябинской области, и реализации этих планов будет способствовать уже действующий в Высоцке среднетоннажный СПГ-завод, а также запущенный в Магнитогорске мини-завод СПГ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.