МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении "Северного потока-2", считает, что Европа должна самостоятельно определять свою стратегию по энергетической безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава объединения в России Тадзио Шиллинг. Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке

Согласно тексту совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, опубликованному на сайте президента Украины, Украина и США продолжают выступать против "Северного потока-2", рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности.

"Что касается такого вопроса, как компромисс относительно "Северного потока-2", — мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций", — сказал Шиллинг на полях ВЭФ.

"Мы считаем, что Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон", — добавил он. Зеленский обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

На данный момент первая нитка газопровода почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, а укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.