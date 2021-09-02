МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Газпрому" может потребоваться до 10 месяцев на прохождение процедуры сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной сети, что позволит эксплуатировать "Северный поток-2" на 100%, заявила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Европейский бизнес высказался против санкций по "Северному потоку-2"

"Если Nord Stream 2 AG в итоге получит статус независимого оператора, а на это по процедуре может уйти до 10 месяцев, тогда "Газпром" сможет заполнять "Северный поток-2" на 100%", — сказал Белова, напомнив, что на данный момент, учитывая недавнее решение суда Германии, "Газпром" не имеет права эксплуатировать газопровод на 100%.

Однако, сообщила Белова, решение о непосредственном начале эксплуатации "Северного потока-2" до завершения процедуры сертификации находится в ведении немецкого регулятора Bundesnetzagentur. Как следует из ее слов, поставки по газопроводу могут начаться и до получения Nord Stream 2 AG статуса независимого оператора, но не на полную мощность газопровода.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Стали известны подробности встречи Байдена и Зеленского

Сама Nord Stream 2 AG в июне подала в Bundesnetzagentur заявление о регистрации в качестве независимого оператора этого газопровода. Таким образом, его рассмотрение может продлится до конца апреля — начала мая будущего года. Если при этом была выбрана модель ITO (Independent Transmission Operator), то Nord Stream 2 AG сможет остаться в собственности "Газпрома" (поставщика газа), но обязан доказать свою автономность (финансовую, техническую, кадровую) и независимость в принятии решений.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после встречи накануне с американским коллегой Джозефом Байденом сообщил об обсуждавшихся гарантиях энергетической безопасности для Украины в связи с запуском "Северного потока-2", однако добавил, что они только еще будут разрабатываться. Но, по его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права и энергетическая безопасность Украины.