МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре дал комментарий "Известиям" по поводу решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Евросоюза. Эксперт предположила, когда "Северный поток-2" заработает на 100%

По мнению депутата, сохранять эти требования для трубопровода — значит нарушать права инвесторов, которые вкладывали деньги при других юридических рамках.

"Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния", — добавил Котре.

Он также подчеркнул, что "абсурдные требования" к "Северному потоку-2" приводят к повышению расходов на него. Это, в свою очередь, негативно скажется и на ценах на энергоносители в Германии.

Напомним, что ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюзатрубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.