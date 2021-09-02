МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Северный поток-2" близок к завершению, РФ надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперт предположила, когда "Северный поток-2" заработает на 100%

"Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен, и он сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы", — сказал он журналистам.

"Северный поток 2" — это исключительно коммерческий проект, он не может представлять ни для кого угрозу, заявил пресс-секретарь президента.

"Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Поэтому мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", — сказал он журналистам в рамках ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.