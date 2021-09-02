МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России полагает, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся уже в этом году, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Песков: "Северный поток-2" близок к завершению

"Думаю, прокачка газа по "Северному потоку-2" начнется в этом году", — сказал Шульгинов в кулуарах ВЭФ.

"Газпром" в августе сообщал, что поставки по "Северному потоку-2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпром" 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.