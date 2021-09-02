МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ знает про желание "Роснефти" экспортировать газ, этот вопрос ещё обсуждается, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких газовых цен в Европе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", писал в конце августа "Коммерсант".
"Мы слышали про это, но вопрос ещё обсуждается", — ответил Шульгинов на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность экспортировать газ для "Роснефти".
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/gas/20210902/834587681.html
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