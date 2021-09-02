МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ знает про желание "Роснефти" экспортировать газ, этот вопрос ещё обсуждается, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Ъ": "Роснефть" просит разрешения на поставку газа в Европу

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких газовых цен в Европе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", писал в конце августа "Коммерсант".

"Мы слышали про это, но вопрос ещё обсуждается", — ответил Шульгинов на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность экспортировать газ для "Роснефти".

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.