МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России предложило критерии для дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), под них подходят арктические проекты с госучастием, сообщил глава министерства Николай Шульгинов журналистам на Восточном экономическом форуме. Минэнерго рассматривает вопрос экспорта "Роснефтью" газа

"Мы направили предложения, направленные на дальнейшую либерализацию экспорта газа. Также определили критерии, пока они находятся на рассмотрении. На данный момент речь идет о компаниях с госучастием, при наличии у них в пользовании участков суши в Арктической зоне севернее 67-й параллели, то есть это арктические проекты", — сказал Шульгинов.

Проект бизнесмена Альберта Авдоляна "Якутский СПГ" должен попадать под критерии либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), но для этого проекту требуется уточнение запасов, рассказал журналистам глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.

"Если говорить про Авдоляна, про Якутский завод, то он должен попасть под будущие критерии, которые будут сформированы. В правительстве критерии еще до конца не обсудили", — сказал министр.

"Второе — для дальнейшего развития проекта требуется уточнение запасов, после чего будет понятен точный возможный масштаб проекта", — добавил он.

Шульгинов также прокомментировал идею компании производить на заводе аммиак. По его словам, подобные решения должен принимать сам бизнес после осуществления задач хранения, транспортировки и реализации аммиака.

"Якутский СПГ" — проект компании ЯТЭК, крупнейшего газодобытчика в Якутии, по производству сжиженного природного газа мощностью 17,7 миллиона тонн в год. Для его реализации в ближайшие годы компания намерена повысить объем запасов примерно до 0,5 триллиона кубометров, а далее — до 1 триллиона.

ЯТЭК входит в группу "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.