МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ожидает, что высокий спрос на российский газ со стороны европейских потребителей в ближайшее время сохранится — газохранилища недостаточно заполнены. Минэнерго предложило критерии проектов для либерализации экспорта газа

"Спрос высокий, в Европе в том числе, газохранилища недостаточно заполнены, поэтому в ближайшее время такой спрос и сохранится", — сказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Восточного экономического форума.

Он добавил, что сегодня сложился также высокий спрос на уголь в Европе и на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.