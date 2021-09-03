МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Группа конгрессменов США внесла в палату представителей конгресса резолюцию, в которой осудила ряд решений президента Джо Байдена в сфере энергетической политики, включая отказ вводить санкции против трубопровода "Северный поток-2", об этом сообщил в Twitter республиканец Боб Латта. "Газпром" рассказал, когда поставит первый газ по "Северному потоку-2"

Как сообщается в резолюции, администрация Байдена ввела мораторий на аренду участков федеральных земель или вод для разработки запасов нефти и газа, но при этом призвала увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+ и отказалась вводить предусмотренные конгрессом санкции против "Северного потока-2".

Помимо этого политики осудили решение президента отменить строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады. Политики призвали администрацию "отказаться от затратной энергетической повестки, которая угрожает энергетической безопасности Америки и делает страну более зависимой от иностранных источников энергии". Резолюцию внесли более 20 политиков из штатов, Огайо, Луизиана, Оклахома и Техас.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. В бундестаге поразились "абсурдным требованиям" к "Северному потоку-2"

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.