МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Если Украина не договорится с Россией по дальнейшим поставкам газа, стране придется переходить на отопление дровами и соломой, сказал экс-депутат Рады Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш". Его слова приводит издание Life.
Сообщается, что при плохом стечении обстоятельств власти Украины власти перестанут поддерживать газотранспортную систему, так как транзит газа перестанет окупать ее содержание.
"Позиция власти должна быть другой: газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет", — сказал Москаль.
Он добавил, что Украина должна признать невозможность покупки газа у других стран, назвав газотранспортную систему Украины "телом "Газпрома"".