МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Если Украина не договорится с Россией по дальнейшим поставкам газа, стране придется переходить на отопление дровами и соломой, сказал экс-депутат Рады Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш". Его слова приводит издание Life. В Киеве призвали создать защитные механизмы против "Северного потока-2"

Сообщается, что при плохом стечении обстоятельств власти Украины власти перестанут поддерживать газотранспортную систему, так как транзит газа перестанет окупать ее содержание.

"Позиция власти должна быть другой: газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет", — сказал Москаль.

Он добавил, что Украина должна признать невозможность покупки газа у других стран, назвав газотранспортную систему Украины "телом "Газпрома"".

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