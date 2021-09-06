МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар в интервбю "Московскому комсомольцу" заявил о своих сомнениях по поводу жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза. "Транснефть" предлагает ужесточить требования к качеству нефти

Он считает, что от этих требований для российского газового проекта откажутся в случае необходимости. Например, в условиях предстоящей холодной зимы.

"Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа", — подчеркнул политолог.

Рар обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей ГТС Украины.

"Тогда оба "Северных потока" — первый и второй — станут для Европы спасением. <…> Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях", — рассуждает специалист.

Он также назвал действие газовой директивы Евросоюза инструментом дискриминации. По его мнению, в последние годы этот документ переделывали под давлением оппонентов России.

Напомним, что ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока — 2") на решение регулятора Германии не выводить проект из-под действия обновленных нормативов ЕС.