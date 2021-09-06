МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в проект "Арктик СПГ 2" в качестве акционера консорциума компаний Petronet lng и ONGC Videsh с долей 9,9%, сообщил журналистам источник в индийской делегации, участвующий в переговорах. Точная дата. Европа откажется от "Северного потока — 2"

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Он предполагает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и общей мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ и до 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год. Участники проекта — "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).

"Да, обсуждается вхождение в проект в качестве акционера", — сообщил источник, отвечая на вопрос журналистов, ведут ли стороны переговоры о вхождении в проект "Арктик СПГ 2" индийских компаний.

Он также уточнил, что обсуждается вхождение в "Арктик СПГ 2" консорциума в составе Petronet lng и ONGC Videsh. Греф прокомментировал финансирование Сбербанком "Арктик СПГ 2"

"Речь идёт о доле в 9,9%", — добавил собеседник журналистов.

Замминистра нефти и газа Индии Тарун Капур в марте текущего года говорил, что Индия обсуждает с "Новатэком" заключение долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2".

Ранее, в январе 2020 года, тогдашний индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан говорил, что Индия изучает возможность участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа. Вместе с тем глава "Новатэка" Леонид Михельсон еще раньше, в сентябре 2019 года, говорил, что компания не рассматривает привлечение новых партнеров в "Арктик СПГ-2", и, как и планировала, оставит за собой 60% в проекте.