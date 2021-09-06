КИЕВ, 6 сен — ПРАЙМ. Украина на начало сентября накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 18 миллиардов кубометров топлива, что на 30% ниже прошлогодних показаний, говорится в сообщении оператора газовых хранилищ "Укртрансгаз". В Киеве призвали создать защитные механизмы против "Северного потока-2"

По данным компании, в течение августа запасы природного газа в ПХГ были пополнены на 1 миллиард кубометров. "На начало сентября запас природного газа в украинских ПХГ составляет 18 миллиардов кубометров. Это на 30% меньше прошлогодних показателей", — сообщил "Укртрансгаз", отметив, однако, что этот показатель "выше среднего значения прошлых лет".

"Планируется достичь уровня наполнения ПХГ более чем в 19 миллиардов кубометров. Этого будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", — добавляется в сообщении.

Всего с начала сезона закачки в ПХГ Украины было закачано 2,9 миллиарда кубометров газа.

По данным оператора, по состоянию на 1 сентября 2021 года иностранные заказчики хранят в ПХГ в режиме "таможенный склад" 3,3 миллиарда кубометров газа, что на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в "short haul" режиме накоплен 2,6 миллиарда кубометров газа.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания намерена накопить в подземных хранилищах газа к началу отопительного сезона более 19 миллиардов кубометров, что позволит пройти зиму без перебоев с учетом дополнительных рисков. Он отметил, что доволен процессом подготовки к отопительному сезону и уверен, что зимой украинцы будут с газом.