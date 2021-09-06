МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока-2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Точная дата. Европа откажется от "Северного потока — 2"

"Тот же "Северный поток-2" — администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", — сказал Лавров в ходе посещения пансиона воспитанниц министерства обороны РФ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.

"Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.