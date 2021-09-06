С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Идет фронтальная атака на газопровод "Северный поток 2", хотя США поняли, что он будет достроен уже через несколько дней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Где "Газпром" возьмет газ для заполнения "Северного потока-2"

"Сейчас идет просто фронтальная атака на "Северный поток 2", хотя все понимают, уже американцы поняли что он достроен будет через несколько дней, работать начнет", — сказал Лавров журналистам.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.

"Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.