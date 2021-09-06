КИЕВ, 6 сен — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" не бронирует дополнительные мощности для увеличения транзита газа в ЕС, несмотря на высокую стоимость голубого топлива и его дефицит в Европе. Такое заявление сделал глава украинской компании Сергей Макогон в понедельник. "Никто не вспомнит". Европа поставила себе "газовый дедлайн"

Ранее Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", сообщил, что сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года.

"Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности в 15 миллионов кубометров газа в сутки, что приведет к уменьшению транзита с 124 миллионов кубометров в сутки до 109 миллионов кубометров в сутки", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, украинский оператор постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров в сутки, но "Газпром" не проявил заинтересованность в увеличении поставок газа в ЕС. Макогон считает, что, таким образом, "Газпром" "грубо намекает", что увеличение поставок газа в ЕС возможно только по "Северному потоку 2". "Газпром" надеется завершить укладку "Северного потока-2" в считанные дни

"Последующие месяцы станут большим испытанием для Европы относительно готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. Строительство первой нитки "Северного потока 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.