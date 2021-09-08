2021-09-08T16:50:00+03:00
2021-09-08T16:53:27+03:00
2021-09-08T16:50:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210908/834642502.html
СМИ: "Газпром" назвал дату запуска "Северного потока-2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. "Российский газовый гигант хочет... ПРАЙМ, 08.09.2021
газпром, северный поток - 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83419/89/834198949.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83419/89/834198949.jpg
https://1prime.ru/images/83419/89/834198948.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83419/89/834198948.jpg
https://1prime.ru/images/83419/89/834198936.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83419/89/834198936.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
"Российский газовый гигант хочет начать поставки газа по первой нитке "Северного потока 2" в Германию 1 октября", — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что сроки фактического поступления газа в европейскую газотранспортную систему будут по-прежнему зависеть от решения немецкого регулятора.
Материал дополняется.