МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

"Российский газовый гигант хочет начать поставки газа по первой нитке "Северного потока 2" в Германию 1 октября", — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что сроки фактического поступления газа в европейскую газотранспортную систему будут по-прежнему зависеть от решения немецкого регулятора.

Материал дополняется.