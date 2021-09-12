МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Вашингтон и Берлин будут предпринимать меры против российского проекта "Северный поток — 2" в случае, если Москва будет использовать его в качестве оружия. С таким заявлением выступил американский дипломат Курт Волкер, его слова цитирует издание "Главред Украина". В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ

По мнению дипломата, сейчас США пытаются противостоять реализации "Северного потока — 2", но пока эта борьба ограничивается словами.

Волкер добавил, что соглашение между Соединенными Штатами и Германией, которое бы позволяло достроить российский газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

"Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", — отмечает Волкер.

Таким образом, если Россия начнет использовать газ как оружие, то это грозит серьезными последствиями для нее, подытожил дипломат.

Напомним, что газопровод "Северный поток — 2" из России в Германию проходит от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Он из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Проект реализуется оператором Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".

Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. Первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.