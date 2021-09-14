МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Резкий рост стоимости газа в Европе связан с несколькими факторами, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров

Ключевое влияние на цены оказывают погода, низкая заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ), а также неопределенность вокруг ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" и тактики "Газпрома" после запуска проекта, уточнил эксперт.

Кроме того, бурный рост цен на газ связан с приближением зимы и риском недостатка топлива. "На цены также какое-то влияние могло оказать снижение объема ветровой генерации из-за безветренной погоды", — добавил Маринченко.

Ранее эксперт подчеркивал, что цены на газ будут оставаться высоко изменчивыми и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы за первые несколько часов торгов вторника прибавила более 50 долларов и превысила рекордную отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.