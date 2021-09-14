Fitch перечислило причины бурного роста цен на газ в Европе
Эксперт Fitch Маринченко: цена газа в Европе резко растет из-за погоды и низких запасов в ПХГ
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ.Резкий рост стоимости газа в Европе связан с несколькими факторами, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Ключевое влияние на цены оказывают погода, низкая заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ), а также неопределенность вокруг ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" и тактики "Газпрома" после запуска проекта, уточнил эксперт.
Кроме того, бурный рост цен на газ связан с приближением зимы и риском недостатка топлива. "На цены также какое-то влияние могло оказать снижение объема ветровой генерации из-за безветренной погоды", — добавил Маринченко.
Ранее эксперт подчеркивал, что цены на газ будут оставаться высоко изменчивыми и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы за первые несколько часов торгов вторника прибавила более 50 долларов и превысила рекордную отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20210914/834685685.html
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