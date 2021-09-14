БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. К снижению цен на газ в Европе может привести несколько факторов, один из них — быстрый запуск газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон (Warren Patterson). Fitch перечислило причины бурного роста цен на газ в Европе

В этом году цены все еще будут оставаться на высоком уровне в связи с низкими запасами в европейском регионе. Кроме того, рост спроса на газ будет связан с началом отопительного сезона, подчеркнул Паттерсон.

Однако существует несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен, добавил эксперт.

"Во-первых, если мы увидим быстрый запуск "Северного потока 2", это поможет улучшить картину поставок. Во-вторых, текущий уровень цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии", — уточнил он.

Таким образом, рост поставок газа в Европу может подавить цены на "голубое топливо", считает Паттерсон.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы за первые несколько часов торгов вторника прибавила более 50 долларов и превысила рекордную отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.