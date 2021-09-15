МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь обновила исторический максимум, превысив 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. "Нафтогаз" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены

С начала торгового дня среды стоимость "голубого топлива" подскочила на 12%. С начала недели цены выросли на 22%, а с начала месяца взлетела почти в 1,5 раза, подсчитали РИА Новости.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составляла 913,26 доллара за тысячу кубометров.

Цена газа в Европе растёт ускоренными темпами из-за погодных условий, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и неопределённости с запуском газопровода "Северный поток 2".

Читайте также: Газовые цены в Европе: позитивно для газовых компаний