БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе может прекратится через два-три месяца, заявил РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari). Песков рассказал, что сбалансирует цены на газ в Европе

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив в среду более чем на 20%.

Наблюдаемый сейчас скачок цен на газ на европейском рынке является временным и циклическим явлением, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, уточнил эксперт.

"На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев", — сказал Фурфари.

По мнению эксперта, рост цен прекратится до конца года, поскольку дополнительные поставки по "Северному потоку 2" помогут стабилизировать рынок.