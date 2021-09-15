2021-09-15T13:34:00+03:00
2021-09-15T13:55:34+03:00
2021-09-15T13:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210915/834701368.html
Эксперт рассказал, когда остановится рост цен на газ в Европе
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рост цен на газ в Европе может прекратится через два-три месяца, заявил РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari)... ПРАЙМ, 15.09.2021
европа, топливо, газ, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg
https://1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg
https://1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg
https://1prime.ru/gas/20210915/834700544.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
"Газ
© fotolia.com/ by-studio
БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе может прекратится через два-три месяца, заявил РИА Новости президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари (Samuele Furfari).
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы
впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тысячу кубометров, подскочив в среду более чем на 20%.
Наблюдаемый сейчас скачок цен на газ на европейском рынке является временным и циклическим явлением, поскольку дефицита этого вида топлива в целом нет, уточнил эксперт.
"На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев", — сказал Фурфари.
По мнению эксперта, рост цен прекратится до конца года, поскольку дополнительные поставки по "Северному потоку 2" помогут стабилизировать рынок.