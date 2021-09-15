МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что жители его страны якобы были обмануты канцлером Германии Ангелой Меркель ради реализации российского газового проекта "Северный поток — 2".
Как заявил парламентарий в беседе с Gazeta Polska Codziennie, лично его обидело решение Германии о завершении российского газопровода.
Помимо этого Сариуш-Вольский высказал свое возмущение тем, что политика Берлина в отношении Москвы не координировалась с Варшавой.
Польша изначально скептически относилась к проекту "Северный поток — 2", некоторые политики страны до сих пор называют проект политическим и призывают его закрыть. При этом Россия и Германия неоднократно подчеркивали: газопровод построен исключительно в коммерческих интересах. проект выгоден и России, и Евросоюзу.
https://1prime.ru/gas/20210915/834704746.html
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