МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что жители его страны якобы были обмануты канцлером Германии Ангелой Меркель ради реализации российского газового проекта "Северный поток — 2". Бьют все рекорды. Европа оказалась на грани газового коллапса

Как заявил парламентарий в беседе с Gazeta Polska Codziennie, лично его обидело решение Германии о завершении российского газопровода.

Помимо этого Сариуш-Вольский высказал свое возмущение тем, что политика Берлина в отношении Москвы не координировалась с Варшавой.

Польша изначально скептически относилась к проекту "Северный поток — 2", некоторые политики страны до сих пор называют проект политическим и призывают его закрыть. При этом Россия и Германия неоднократно подчеркивали: газопровод построен исключительно в коммерческих интересах. проект выгоден и России, и Евросоюзу.