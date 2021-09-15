БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ может ударить по конкурентоспособности экономики Евросоюза в глобальном масштабе, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Бьют все рекорды. Европа оказалась на грани газового коллапса

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду в очередной раз обновила исторический максимум, превысив 950 долларов за 1 тысячу кубометров. Причинами такого скачка цен стали низкие запасы в европейских ПХГ перед началом отопительного сезона, низкие поставки из РФ, а также неопределённость с запуском "Северного потока 2".

Кроме того, рост цен может привести к перебоям с электроснабжением в ЕС этой зимой, предупредил Хансен.

"Если рост не будет сдержан в ближайшее время, он рискует принести тяжёлую зиму с отключениями электроэнергии и снижением конкурентоспособности энергоемких отраслей, на которые давит резкий рост цен на газ и электроэнергию", — сообщил эксперт.

Больше всего пострадают энергоемкие производства, расположенные в основном в Германии и Франции, добавил он.